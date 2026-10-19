Кадровые перестановки в правительстве, поддержанные президентом России Владимиром Путиным, свидетельствуют об укреплении позиций министра финансов Антона Силуанова и Андрея Никитина, который перейдет с поста министра транспорта на должность вице-премьера по транспорту, заявил в разговоре с RTVI политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.
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