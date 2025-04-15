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Украина провоцирует Трампа, США угрожают. Но на деле для обрушения фронта нужны две вещи

Украина провоцирует Трампа, США угрожают. Но на деле для обрушения фронта нужны две вещи

Украинцы пытаются переломить информационную повестку в свою пользу, спровоцировав Дональда Трампа на какие-то резкие движения, убеждён председатель правления организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.

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