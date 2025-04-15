Украина провоцирует Трампа, США угрожают. Но на деле для обрушения фронта нужны две вещи

Украинцы пытаются переломить информационную повестку в свою пользу, спровоцировав Дональда Трампа на какие-то резкие движения, убеждён председатель правления организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.
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