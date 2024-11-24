Главу фонда капремонта Подмосковья проверяют на причастность к хищению денег на Донбассе

Главу фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области Валерия Николова, которого обвиняют в получении двух взяток, проверяют на причастность к другим коррупционным преступлениям.
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