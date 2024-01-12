Хуситы пообещали отплатить США и Великобритании за атаку на Йемен

США и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов в Йемене. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) в пятницу, 12 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии