Визит Шойгу в КНДР, который очень озадачил американцев

Андрей Stan

)))) Шойгу поехал просить снаряды? ))) Ха.... Слова продажных, безмозглых и тупых журнашюхов и либерастов... ))) На территории Украины было 3 округа... И хохлы не смогли за 30 лет распродать все оружие... хотя делали они это со всем рвением... Украина даже иногда входила в Топ-5 продавьцов оружия... ))) + 8 лет, с разной интенсивностью, они "воевали" на Донбассе... Россия в СВО, в основном снабжает БК с Дальнего Востока... А там один Забайкальский округ, при СССР готовился к войне с Китаем, превосходит все 3 украинских округа... )))Оттуда же идет и львиная доля арты и танков на модернизацию на заводы Сибири и Урала...))) И тут какие то безмозглые жураншлюхи и либерасты несут этот бред?!... )))