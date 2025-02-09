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Что будет, если стирать полотенца вместе с одеждой

Что будет, если стирать полотенца вместе с одеждой

В повседневной жизни есть рутинные задачи, от которых не уйти, и стирка — одна из них. Часто перед нами встает вопрос: можно ли стирать полотенца вместе с одеждой, или лучше разделять их для достижения оптимального результата? Разбираемся в статье Rsute.

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