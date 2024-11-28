Ferrari судится с умельцем из-за реплики F40

Жителя Сан-Паулу обвиняют в нарушении авторских прав и попытке получения незаконной прибыли. В 2017 году дантист Хосе Сикейра своими руками построил копию Ferrari F40 с мотором от старой Toyota Camry, поскольку с детства мечтал о итальянском спорткаре.
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