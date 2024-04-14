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Белый дом: США поддержали обороноспособность Израиля, однако против эскалации

Белый дом: США поддержали обороноспособность Израиля, однако против эскалации

Известия/Алексей Агарышев США поддержали обороноспособность Израиля, однако выступают против эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил в беседе с телеканалом Al Jazeera координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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