Белый дом: США поддержали обороноспособность Израиля, однако против эскалации

Известия/Алексей Агарышев США поддержали обороноспособность Израиля, однако выступают против эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил в беседе с телеканалом Al Jazeera координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.