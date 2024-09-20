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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торино» Ваноли не проиграл ни разу в сезоне. Клуб лидирует в Серии А, набрав 11 очков в 5 матчах

Туринский клуб в гостях обыграл «Верону» (3:2) в 5-м туре чемпионата Италии.  Таким образом, клуб дважды сыграл вничью и одержал 3 победы в 5 матчах со старта сезона Серии А.

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