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AP: в ЮАР жертвами бешества стали не менее 24 морских котиков

AP: в ЮАР жертвами бешества стали не менее 24 морских котиков

Южноафриканские ученые заявили, что выявили вспышку бешенства среди тюленей. Она может стать первым известным случаем распространения вируса среди морских млекопитающих, сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

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