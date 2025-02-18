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Евродепутат: «В Сербии последний писк организаторов цветных революций»

Евродепутат: «В Сербии последний писк организаторов цветных революций»

Депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон заявил, что беспорядки в Сербии стали очередной неудачей глобальной сети, которая на протяжении десятилетий организовывала протесты по всему миру.

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