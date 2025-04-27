В иранском порту мог взорваться компонент ракетного топлива – NYT

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас (юг Ирана, акватория Персидского залива. – "Профиль") мог произойти из-за вещества, которое используется в качестве ингредиента для твердого ракетного топлива.
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