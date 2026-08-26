О соответствии броненосного крейсера «Баян» его тактической роли Броненосный крейсер «Баян» задумывался как бронированный разведчик для службы при эскадре, кот.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
О соответствии броненосного крейсера «Баян» его тактической роли Броненосный крейсер «Баян» задумывался как бронированный разведчик для службы при эскадре, кот.
Свежие комментарии