Синоптик предупредила об экстремальном тепле в Москве

В столичный регион в самом начале календарной весны придет экстремальное тепло. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, температура воздуха в марте, апреле и мае будет выше климатической нормы.
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