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Названы электромобили с самыми живучими батареями после пробега 150 000 км: Mercedes-Benz EQA, Hyundai IONIQ 5 и BMW i4 — в топ-3

Названы электромобили с самыми живучими батареями после пробега 150 000 км: Mercedes-Benz EQA, Hyundai IONIQ 5 и BMW i4 — в топ-3

В топ-5 вошли Hyundai Kona EV и Volvo XC40 Recharge Австрийская компания AVILOO, специализирующаяся на диагностике тяговых батарей, проанализировала более 500 тыс.

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