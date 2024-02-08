В Курском суде вынесли приговор по делу о преступлениях нацистов в годы ВОВ

КУРСК, 8 февраля, ФедералПресс. В Курском областном суде прошло итоговое заседание по делу о признании преступлений нацистов и их пособников на территории Курской области в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа.
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