Визажист Феоктистова: темные оттенки помады сделают улыбку белее

При выборе помады стоит обратить внимание на базовый вариант серовато-розового оттенка, который подойдет под любой образ, у разных производителей он может называться woodberry, lilac pink, mehr, natural, blankety и так далее.
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