Метро придёт в Подмосковье: масштабные планы развития до 2035 года

Метро в Мытищах, Балашихе и Химках. Подземка придёт в ключевые округа Подмосковья, где живут 3,7 миллиона человек.
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