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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нью-Йорк» сенсационно повел 3-1 в серии с «Бостоном». «Селтикс» были подавляющими претендентами на чемпионство в НБА у букмекеров

«Нью-Йорк» сенсационно повел 3-1 в серии с «Бостоном». «Селтикс» были подавляющими претендентами на чемпионство в НБА у букмекеров

«Бостон» находится в одном поражении от вылета из плей-офф НБА. «Селтикс» уступили «Нью-Йорку» (113:121) в четвертом матче серии и проигрывают со счетом 1-3.

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