При ЧП с обрушение на съёмках фильма «Василий Теркин» пострадали 8 детей. Как стало известно Мойке78, пострадавшие 2007-2016 годов рождения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
При ЧП с обрушение на съёмках фильма «Василий Теркин» пострадали 8 детей. Как стало известно Мойке78, пострадавшие 2007-2016 годов рождения.