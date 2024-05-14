Чем известен генерал-лейтенант Кузнецов из Минобороны РФ и за что его задержали?

Задержали главного кадровика Минобороны России, который 13 лет охранял секреты армии Минобороны России снова оказалось в центре скандала: 13 мая был задержан начальник Главного управления кадров федерального ведомства генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.
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