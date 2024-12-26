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Владислав Шурыгин: США планируют удар по Брянской области и мятеж в Белоруссии

Владислав Шурыгин: США планируют удар по Брянской области и мятеж в Белоруссии

Государственный департамент США призвал американцев покинуть Белоруссию. На сайте ведомства сказано, что гражданам Соединенных Штатов следует воздержаться от поездок в республику, а уже находящиеся в ней «должны немедленно покинуть страну».

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Комментарии
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Sergiy Che
Ну поглядим- насколько хвалёный &quot;батька&quot; в реале &quot;крепкый лыдер&quot;....
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21 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А мы этот мятеж утомим в крови, по &quot;Китайскому варианту&quot;, только и всего! И нам по барабану какой вой они поднимут в западных СМИ. Не хер к нам лезть, только и всего! У нас [и в Беларуссии] оранжевая революция не пройдут! Вешать на фонарных столбах всех последователи этой бляди Тихановской, только и всего!
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20 час.
Валентин Щербаков
Раз об этом говорят эксперты, пишут военкоры, надо немедленно принять меры, чтобы не было очередного Курска....
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16 час.

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