Владислав Шурыгин: США планируют удар по Брянской области и мятеж в Белоруссии

ИМ

Ильдус Мамлеев

А мы этот мятеж утомим в крови, по "Китайскому варианту", только и всего! И нам по барабану какой вой они поднимут в западных СМИ. Не хер к нам лезть, только и всего! У нас [и в Беларуссии] оранжевая революция не пройдут! Вешать на фонарных столбах всех последователи этой бляди Тихановской, только и всего!