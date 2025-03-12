17 доказательств, что свежий маникюр может поднять настроение не хуже, чем кусок любимого торта

Иногда для получения заряда позитива всего-то нужно побаловать себя чем-то приятным. Можно почитать интересную книгу, пересмотреть любимый фильм, с огромной чашкой какао в руках, или понежится в солнечных лучах в хорошую погоду.
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