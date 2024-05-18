Харьков упадет сам! Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне)

Борис Леонтьев

Уверен, что Харьков ждёт судьба «удушающих объятий» как на Азовстале а его гарнизон — судьба армии Паульса. Длительная осада - какой штурм? Ребят беречь надо. Штурм имеет смысл, когда нет время и осаждённым кто-то может придти на помощь. Кто придёт на помощь гарнизону Харькову? ВСУ? С ВСУ уже всё кончено — осталась кучка недобитых нацистов с бандеровцами. НАТО? Я вас умаляю, в натовских странах сейчас такая буза и раздрай — того и гляди и НАТО и ЕС развалятся на клочки. Наглосаксы? Эти помогают только тем, кто явно побеждает, чего об Украине совсем не скажешь. Так что не будет штурма. Мы просто как мудрые китайцы посидим на берегу Северского Донца или речки Харьков и подождём когда мимо поплывут трупы вояк харьковского гарнизона.