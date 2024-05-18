Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне) Украина сама сдаст Харьков на блюдечке, а мы еще трижды подумаем - брать ли этот говно-город! Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят - заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе Ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.
Харьков упадет сам! Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне)
Комментарии
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Маша Иванова
Там с промытыми и не промытыми-мало чем отличаются-ребятам нашим надо беречь спины.
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4 час.
Борис Леонтьев
Уверен, что Харьков ждёт судьба «удушающих объятий» как на Азовстале а его гарнизон — судьба армии Паульса. Длительная осада - какой штурм? Ребят беречь надо. Штурм имеет смысл, когда нет время и осаждённым кто-то может придти на помощь. Кто придёт на помощь гарнизону Харькову? ВСУ? С ВСУ уже всё кончено — осталась кучка недобитых нацистов с бандеровцами. НАТО? Я вас умаляю, в натовских странах сейчас такая буза и раздрай — того и гляди и НАТО и ЕС развалятся на клочки. Наглосаксы? Эти помогают только тем, кто явно побеждает, чего об Украине совсем не скажешь. Так что не будет штурма. Мы просто как мудрые китайцы посидим на берегу Северского Донца или речки Харьков и подождём когда мимо поплывут трупы вояк харьковского гарнизона.
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4 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
скорей бы Харьков сдали и обязательно надо пойти на Одессу не забывая бомбить и Киев вонючий и тем более западенцев
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3 час.
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