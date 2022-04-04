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Один из районов Волгограда останется без газа 8 апреля

Один из районов Волгограда останется без газа 8 апреля

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», голубое топливо отключат с 9:00 до 18:00 всего по трем улицам: улица Арчединская, 14, 14А, 16, 18; ​ улица Алексеевская, 2; улица Тормосиновская, 11, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21-1, 21-2, 22, 24.

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