Один из районов Волгограда останется без газа 8 апреля

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», голубое топливо отключат с 9:00 до 18:00 всего по трем улицам: улица Арчединская, 14, 14А, 16, 18; ​ улица Алексеевская, 2; улица Тормосиновская, 11, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21-1, 21-2, 22, 24.