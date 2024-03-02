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Военное обозрение

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«Будущее вертолетов туманно»: ВВС Аргентины опровергли сообщения о передаче Ми-171Э Украине

«Будущее вертолетов туманно»: ВВС Аргентины опровергли сообщения о передаче Ми-171Э Украине

На Западе ждут реальных шагов от нового президента страны по поддержке ВСУ.

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