Мастхэвы весны 2025 года: ккие куртки будут в моде

Весна 2025 года готовит множество стильных сюрпризов в мире верхней одежды. Пройдя через вдохновляющие показы на Неделях моды, стилисты выделили основные тренды, которые займут главные места в гардеробах модниц.
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