Артист сериала “Кухня” Дмитрий Назаров неожиданно признался, что совершил ошибку. В ходе откровенной беседы с известным пранкером Соряном, опубликованной в видеоанонсе, Назаров выпалил следующее: «Боже, как я заблуждался! Насколько велик план Владимира Владимировича.
Сбежавший из России Дмитрий Назаров: «Я ошибался, я глупый дурак»
Комментарии
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ПВ
Павел Васильевич
Лишить этого удовольствия не получится, но учитывая, что он отсутствует на территории России более полугода, можно приостановить выплаты. Инициатором должен выступить пенсионный фонд.
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15 час.
С
Сергей
Да схера ли? Тысячи людей живут за рубежом, в частности в Китае и Таиланде, на российскую пенсию и никто им не собирается её приостанавливать. Нет такого закона. А вот звания "Народный артист" можно было бы и лишить. Тогда и пенсия бы поуменьшилась в разы.
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Пенсии лишить, и пускай на четыре стороны идёт! Россия для него плохая! Пусть живёт там где хорошо!!!
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7 час.
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