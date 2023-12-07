Сбежавший из России Дмитрий Назаров: «Я ошибался, я глупый дурак»

Лишить этого удовольствия не получится, но учитывая, что он отсутствует на территории России более полугода, можно приостановить выплаты. Инициатором должен выступить пенсионный фонд.

С

Сергей

Да схера ли? Тысячи людей живут за рубежом, в частности в Китае и Таиланде, на российскую пенсию и никто им не собирается её приостанавливать. Нет такого закона. А вот звания "Народный артист" можно было бы и лишить. Тогда и пенсия бы поуменьшилась в разы.