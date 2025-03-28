Политолог Блохин: Зеленский будет водить Трампа за нос

Лидер Украины Владимир Зеленский может применять изощренные тактики в своих взаимоотношениях с американским президентом Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить продолжение военной поддержки от Соединенных Штатов.
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