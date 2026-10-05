Пожар в Константиновке убил мужчину, в Новосибирске спасли ребёнка

В Новосибирской области за неделю произошло 117 пожаров, в одном из которых погиб 36-летний мужчина в селе Константиновка, а в Ленинском районе Новосибирска из горящего дома эвакуировали четырёхлетнего ребёнка.
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