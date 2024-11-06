В Красноярске представили спектакль по рассказам участников СВО

В Красноярском крае поставили спектакль по рассказам участников специальной военной операции (СВО). Постановку создали в Минусинском драматическом театре, рассказал министр культуры региона Аркадий Зинов в Telegram.
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