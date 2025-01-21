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Владимирские новости

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Защитить банковские вклады от заморозки: инициативы «Новых людей» для Владимира

Защитить банковские вклады от заморозки: инициативы «Новых людей» для Владимира

Защитить банковские вклады от заморозки, ввести премии для тех, кто поможет поймать телефонных мошенников, заменить треть чиновников искусственным интеллектом с такими предложениями выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди» в январе 2025 года.

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