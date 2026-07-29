Таксист-мигрант отказался везти ветерана СВО - и поплатился

45-летний мигрант Бахром Тагаев работал в одном из таксопарков Одинцова. Утром 14 июля он получил заказ: супружеская пара вызвала машину, чтобы доехать до Москвы, ветерану нужно было на приём к протезисту.
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