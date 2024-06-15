🛥 В Крыму с началом курортного сезона усилили меры по мониторингу акватории. Сколько нарушений выявили инспекторы в Чёрном море? Экскурсионные и прогулочные суда летом на особом контроле инспекторов.
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🛥 В Крыму с началом курортного сезона усилили меры по мониторингу акватории. Сколько нарушений выявили инспекторы в Чёрном море? Экскурсионные и прогулочные суда летом на особом контроле инспекторов.