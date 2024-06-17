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Новости экономики России

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Достаточно ли высока ставка ЦБ РФ для сдерживания инфляции

Достаточно ли высока ставка ЦБ РФ для сдерживания инфляции

Инфляция за май 0,74% внешне выглядит ужасающей, особенно когда пересчитывают в 10-11% SAAR. Неужели ключевая ставка недостаточно высока?! А может метрики сезонного сглаживания устарели? Ведь медианная инфляция снижается, как и ожидалось в декабре.

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