Достаточно ли высока ставка ЦБ РФ для сдерживания инфляции

Инфляция за май 0,74% внешне выглядит ужасающей, особенно когда пересчитывают в 10-11% SAAR. Неужели ключевая ставка недостаточно высока?! А может метрики сезонного сглаживания устарели? Ведь медианная инфляция снижается, как и ожидалось в декабре.