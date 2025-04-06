Тюменские власти прокомментировали идею выплат беременным школьницам

Власти Тюменской области не планируют вводить выплаты для несовершеннолетних беременных. Мер поддержки семей на основании возраста в регионе не предусмотрены, сообщили в информационном центре правительства региона журналистам.
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