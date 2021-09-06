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Как получить из пищи максимум полезных веществ

Как получить из пищи максимум полезных веществ

Простые и понятные советы от ученых как получить больше пользы из того, что мы едим. Когда мы готовим, жуем и перевариваем пищу, мы создаем серию механических и химических изменений, которые влияют на: Состав питательных веществ (количество нутриентов, которые содержатся в продукте) Биодоступность питательных веществ (как много нутриентов наш организм сможет усвоить из продукта) Некоторые витамины и минералы лучше усваиваются только тогда, когда продукты их содержащие мы едим в сыром виде.

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