Морепродукты могут опередить птицу в скорости роста производства

Производство морепродуктов в 2025 будет расти быстрее остальных видов животного белка. Данные отчета «Глобальные перспективы производства животного белка в 2025 году» голландского Rabobank 28 января сообщило издание Seafood source.
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