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Раскрыта реакция США на визит американской делегации на ПМЭФ

Раскрыта реакция США на визит американской делегации на ПМЭФ

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук заявил, что американская сторона положительно оценила визит возглавляемой им делегации на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне текущего года.

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