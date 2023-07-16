Американский офицер Риттер заявил, главу МИД Лаврова приветствуют в мире как рок-звезду

Бывший разведчик морской пехоты Скотт Риттер, выступил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty и сообщил о том, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова, всегда рады видеть и везде оказывают ему самый теплый прием и радушную встречу.