РИАП "АПРАЛ" МТ

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Американский офицер Риттер заявил, главу МИД Лаврова приветствуют в мире как рок-звезду

Американский офицер Риттер заявил, главу МИД Лаврова приветствуют в мире как рок-звезду

Бывший разведчик морской пехоты Скотт Риттер, выступил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty и сообщил о том, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова, всегда рады видеть и везде оказывают ему самый теплый прием и радушную встречу.

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