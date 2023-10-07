На Женевском автосалоне показали новую версию Chery Tiggo 7 Pro, которая скоро приедет в Россию: 326 л.с., разгон до 100 км/ч за 7 с и более 1000 км на баке бензина

В Катаре на Женевском автосалоне представили Chery Tiggo 7 Pro в версии подзаряжаемый гибрид. В Китае эту модель представили еще в прошлом году под названием Tiggo 7 Plus DP-i, но за пределами Поднебесной автомобиль сохранит традиционное для внешних рынков название – и именно в таком виде он придет в Россию, о чем уже объявлено.