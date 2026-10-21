«Бетис» оспорит удаление своего футболиста в матче 9-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:5). 23-летний хавбек Факундо Бернал был удален на 54-й минуте игры арбитром Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым