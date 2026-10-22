© GAS-photo/Shutterstock/FOTODOMСообщение Украины о появлении у ВС РФ новой ракеты «Филин», которая развивает скорость до 800 км/ч и имеет дальность полета до 1200 км, говорит об опасениях Киева появлением новых средств поражения у России.
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