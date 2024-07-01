Абхазия против России: Театр абсурда или борьба за независимость?

Абхазы никогда нигде не работали и работать не будут. Так было при СССР так и сейчас. Там законов нет , и живут по понятиям. Зачем они нам .

Ну они привыкли жить на российские деньги, сначала один клан попользуется, потом второй, сместив перый клан и так все время. Ну какое там у них государство, без слез не скажешь. Пора нам решать что то с ними, а для начала не пускать туристов в Абхазию.

SI

Sergey Ivanov

Мы гораздо больше бы выиграли, если бы отдали Абхазию Грузии. Мы вновь обрели бы на Кавказе сильного друга- Грузию. И мы сбросили бы одну из разжиревших вшей с тела России. Сейчас мы платим Абхазии ежегодную взятку за лояльность в размере около 5 миллиардов руб. И что получаем на эти деньги? Да ничего! Абхазы на наши деньги строят себе страну. И строят ее для себя. Для абхазов. Русские в этот проект не вписываются. Так может, стряхнуть со своей шеи этих нахлебников- Осетию с Абхазией? Этим деньгам можно найти более полезное применение. А кроме того, этот «жест доброй воли» вполне оценила бы Грузия- и мы приобрели бы лояльную России страну. А с местными нациками- гордыми и независимыми абхазами- грузины разберутся!