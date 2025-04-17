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Автоэксперт рассказал о первых признаках износа шин

Автоэксперт рассказал о первых признаках износа шин

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что шины на легковых автомобилях нужно менять, если глубина протектора не менее 1,6 миллиметра или появились индикаторы износа, а чтобы покрышки оставались в хорошем состоянии долго — исключить воздействие ультрафиолета.

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