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«Виннипег» подписал контракт новичка с Дэнни Жилкиным – центром из России с канадским паспортом

«Виннипег» подписал контракт новичка на 3 года с российским канадцем Дэнни Жилкиным. Центрфорвард играл за московские школы ЦСКА и «Янтарь», а затем перебрался в Торонто.

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