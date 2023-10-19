360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей nirVAna
    ПРАПОР ЗАДОВ * , ЗАТЫКАЙ ДУПЛО ПЯТКОЙ и не роняй мыло в душе , ну и лечи душу !!! !!!Дмитрий Нагиев сы...
  • Галина Друзина
    Я в этом, конечно, не поддерживаю Кадырова.Депутат Хамаев ра...
  • Мила tominila
    И тем самым подписали смертный приговор евреям по всему Миру! Мне одной кажется,что Биби Нетаньягу продал евреев и Из...ABC: военные Изра...

«Магнит» выкупит KazanExpress и запустит собственный маркетплейс

«Магнит» выкупит KazanExpress и запустит собственный маркетплейс

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» собирается купить онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива сеть розничных супермаркетов откроет собственный маркетплейс под названием «Магнит Маркет».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх