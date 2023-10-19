«Магнит» выкупит KazanExpress и запустит собственный маркетплейс

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» собирается купить онлайн-площадку KazanExpress. На базе нового актива сеть розничных супермаркетов откроет собственный маркетплейс под названием «Магнит Маркет».
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