Депутат Рады Костенко: Качество обороны ВСУ вызывает вопросы

Депутат Рады Юрий Костенко задался вопросом, почему украинские войска не в состоянии пробить оборону Вооруженных сил России и не могут организовать собственную защиту так, чтобы не отступать на отдельных участках линии соприкосновения.
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