Видео: Громкое дело об издевательствах над пенсионеркой передали в суд

После резонансного преступления в смоленской деревне, лишившего пенсионерку жилья, губернатор Василий Анохин инициировал проверки по всей области ️Прокуратура направила в суд возбуждённое после надзорной проверки уголовное дело о мошенничестве, незаконном лишении свободы и оставлении в опасности вдовы ветерана войны в Хиславичском районе Смоленской области.