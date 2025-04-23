Видео: Громкое дело об издевательствах над пенсионеркой передали в суд

После резонансного преступления в смоленской деревне, лишившего пенсионерку жилья, губернатор Василий Анохин инициировал проверки по всей области ️Прокуратура направила в суд возбуждённое после надзорной проверки уголовное дело о мошенничестве, незаконном лишении свободы и оставлении в опасности вдовы ветерана войны в Хиславичском районе Смоленской области.
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