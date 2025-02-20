Топурия планирует встретиться с чемпионом UFC Махачевым летом 2025 года.

Илия Топурия планирует бой с Исламом Махачевым летом 2025 года. Недавно Топурия одолел Макса Холлоуэя, увеличив свою победную серию до 16 боёв.
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