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Топурия планирует встретиться с чемпионом UFC Махачевым летом 2025 года.

Топурия планирует встретиться с чемпионом UFC Махачевым летом 2025 года.

Илия Топурия планирует бой с Исламом Махачевым летом 2025 года. Недавно Топурия одолел Макса Холлоуэя, увеличив свою победную серию до 16 боёв.

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